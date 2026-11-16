Numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas dedicada à situação na Síria, o enviado especial adjunto da ONU para a Síria, Claudio Cordone, destacou que as atividades militares de Israel continuam a incluir incursões e postos de controlo temporários, juntamente com detenções, bombardeamentos, desflorestação e danos em infraestruturas agrícolas e hídricas.

"As atividades israelitas perto da barragem de Al-Mantara, em Quneitra, e de Wadi al-Ruqqad, no oeste de Daraa, também levantam preocupações sobre o acesso à água e às terras agrícolas, especificamente na bacia do rio Yarmouk", relatou.

Cordone aproveitou para reiterar os apelos do secretário-geral da ONU, António Guterres, para o fim das violações do Acordo de Separação das Forças de 1974 - que separa as forças israelitas e sírias nos Montes Golã -, o pleno respeito pela soberania e integridade territorial da Síria e a resolução da questão dos sírios detidos em Israel.

Já sobre a situação na província de Sweida, o enviado especial apontou para um "tenso impasse" político e de segurança.

"O Governo enviou forças adicionais para a região, no meio de relatos de apoio israelita contínuo a grupos armados locais. A circulação na estrada Sweida-Damasco tem sido intermitentemente restringida, enquanto os confrontos na cidade de Sweida causaram vítimas civis e danos materiais", disse.

A província de Sweida, maioritariamente drusa, no sul da Síria, foi palco de uma semana de confrontos sangrentos entre beduínos drusos e sunitas em julho de 2025, que as autoridades reforçaram.

Mais de 2.000 pessoas foram mortas, incluindo 789 civis drusos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, enquanto um comité criado pelo Governo sírio registou 1.760 mortos.

De acordo com Cordone, os protestos em Sweida têm continuado devido à interrupção dos exames do ensino secundário e às reivindicações das famílias de pessoas detidas ou desaparecidas.

"A implementação do guião de Sweida exigirá um envolvimento contínuo do Governo com as comunidades locais em relação aos mecanismos de segurança, à responsabilização, ao regresso seguro das famílias drusas e beduínas deslocadas, à resolução da questão das pessoas detidas e desaparecidas e à resolução da questão dos exames escolares", frisou.

Na reunião de hoje, o enviado da ONU pediu uma transição inclusiva na Síria e apoio internacional para a recuperação do país.

Ao pedir prazos claros para a elaboração de uma Constituição permanente e a realização de eleições credíveis e inclusivas, pressionou pela participação plena e igualitária das mulheres e pela continuidade das consultas com a sociedade civil.

"O tempo está a esgotar-se", disse Cordone, oferecendo o apoio das Nações Unidas.

Citando ainda estimativas do Banco Mundial de 216 mil milhões de dólares (196,2 mil milhões de euros) apenas para a reconstrução de infraestruturas e edifícios danificados no país, Cordone apelou a financiamento internacional contínuo e para que as comunidades afetadas tenham voz na definição das prioridades de recuperação.

No próximo mês, completam-se dois anos desde que o regime do ex-presidente sírio Bashar al-Assad foi deposto numa ofensiva relâmpago de grupos rebeldes.

A ONU considerou hoje que estão a ser feitos esforços consideráveis, mas sublinhou que são necessários muitos mais para garantir uma transição bem-sucedida.

No encontro de hoje, em Nova Iorque, esteve também presente o secretário-geral adjunto da ONU para Assuntos Humanitários, Mohamed Yahya, que afirmou que quase quatro milhões de sírios retornaram voluntariamente a casa desde dezembro de 2024.

"No entanto, os retornos não significam que as necessidades humanitárias tenham acabado", insistiu.

Com o plano de resposta ao inverno financiado em apenas 40%, Mohamed Yahya alertou que "o tempo está a esgotar-se", destacando que as inundações recentes alagaram casas e abrigos e destruíram pontes e plantações.

O representante da ONU pediu apoio contínuo para assistência humanitária, ação contra minas e explosivos e uma resposta ao inverno, juntamente com investimento na recuperação do país.