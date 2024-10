ONU alerta que esforços climáticos estão "muito aquém do necessário"

A ONU publicou esta segunda-feira o relatório deste ano relativo às Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC na sigla inglesa), que consistem nos compromissos que os países assumiram para reduzir as suas emissões de gases de efeito de estufa de encontro ao Acordo de Paris., disse Simon Stiell, secretário executivo da ONU para Mudanças Climáticas.

O valor está muito aquém da redução de 43% que os cientistas dizem que será necessária até ao final desta década para manter o mundo no caminho para atingir zero carbono líquido até 2050.

para impedir que o aquecimento global paralise todas as economias e destrua milhares de milhões de vidas e meios de subsistência em todos os países”, alerta Stiell numa declaração “Isso é fundamental para limitar o aquecimento global a 1,5°C neste século para evitar os piores impactos climáticos”, alerta Stiell. “Cada fração de grau importa, pois os desastres climáticos pioram rapidamente”, salientou.

Concentração de gases de efeito de estufa atinge recorde em 2023

O relatório foi publicado no mesmo dia em que a Organização Meteorológica Mundial (OMM) anunciou que as concentrações de gases de efeito de estufa atingiram um recorde o ano passado.A agência meteorológica e climática da ONU observou, em particular, que o CO2 está a acumular-se mais rapidamente do que nunca na atmosfera, com um aumento de mais de 10% em duas décadas., declarou Celeste Saulo, secretária-geral da OMM.O aumento das concentrações de CO2 o ano passado foi provocado, em parte, pelos incêndios recorde no Canadá e ao início do evento climático El Niño, o que contribui para as emissões contínuas de combustíveis fósseis.Para além disso, os cientistas da OMM também dizem ter encontrado evidências de que, à medida que o mundo fica mais quente, as árvores não conseguem absorver o mesmo nível de CO2 que antes.Tudo isto cria um ciclo vicioso.“Isto é mais do que apenas estatísticas. Cada parte por milhão e cada fração de grau de aumento de temperatura tem um impacto real nas nossas vidas e no nosso planeta”, alerta Saulo.Estes planos serão um dos temas a serem discutidos na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano (COP29), que decorre de 11 a 22 de novembro em Baku, no Azerbaijão.