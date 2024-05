ONU confirma que não entrou ajuda na Faixa de Gaza por Rafah e Kerem Shalom

"Estamos envolvidos com todos os atores na retomada da entrada de mercadorias, inclusive combustível, para que possamos voltar a gerir os produtos recebidos. No entanto, a situação permanece extremamente fluida e continuamos a enfrentar uma série de desafios, no meio de hostilidades ativas", assinalou Stéphane Dujarric, no seu `briefing` diário à imprensa.

O porta-voz reforçou a necessidade de combustível para sustentar as operações humanitárias no enclave, num momento em que a quantidade que a ONU dispõe é suficiente apenas para mais algumas horas.

Anteriormente, o Exército israelita revelou que voltou a fechar hoje a passagem de Kerem Shalom, no sul da Faixa de Gaza, após um alegado novo ataque do grupo palestiniano Hamas, limitando ainda mais a entrada de ajuda humanitária no enclave.

"Hoje o Hamas atacou Kerem Shalom, pela terceira vez esta semana", disse à agência EFE um porta-voz militar israelita.

No seu `briefing`, Dujarric alertou que as principais instalações médicas em Rafah, também no sul do enclave, poderão em breve tornar-se inacessíveis ou inoperantes.

A título de exemplo, o porta-voz indicou que um dos três hospitais de Rafah -- Al Najjar -- teve de ser desocupado abruptamente na terça-feira, por estar localizado numa área sujeita às ordens de evacuação enviadas pelas Forças de Defesa Israelitas.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esta unidade tem o único departamento de diálise ainda em funcionamento na Faixa de Gaza, que "é uma tábua de salvação para cerca de 200 pacientes que necessitam desse serviço".