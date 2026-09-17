ONU encontra indícios de que Estados Unidos cometeram crimes de guerra no Irão

A ONU afirmou, esta quinta-feira, que havia fundamentos razoáveis para acreditar que os Estados Unidos estiveram por trás de dois ataques militares contra uma escola e uma instalação desportiva no Irão, em fevereiro, e que tais ações constituíram crimes de guerra.



A missão das Nações Unidas constatou ainda que as autoridades iranianas cometeram crimes contra a humanidade durante a repressão violenta dos protestos antigovernamentais.







As conclusões, apresentadas num novo relatório da Missão Internacional Independente de Apuração de Factos sobre o Irão — a submeter ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra —, analisaram a conduta dos EUA durante o conflito com o Irão iniciado em fevereiro e a resposta do governo iraniano à onda de agitação nacional que começou no final de dezembro.

Ataque à escola em Minab

A missão concluiu que a ação constituiu um ataque indiscriminado que causou mortes de civis e danos em infraestruturas civis, configurando um crime de guerra ao abrigo do direito internacional.



Desde então, o Pentágono elevou o nível da investigação, mas não divulgou quaisquer conclusões preliminares.

Crimes contra a humanidade

Os civis "estão encurralados entre graves violações dos direitos humanos e crimes contra a humanidade cometidos pelo seu próprio governo e o conflito mortal que opõe o país aos Estados Unidos e a Israel", declarou a Missão Internacional Independente de Apuração de Factos sobre o Irão.



As ONG falam de uma repressão que fez milhares de mortos, enquanto o Governo reportou mais de três mil mortes, atribuindo a violência a "atos terroristas" orquestrados pelos Estados Unidos e por Israel.

"Mais de 70 pessoas, incluindo cinco mulheres e três rapazes, continuam em risco iminente de execução", acrescentam.

De acordo com o relatório, a resposta do governo aos protestos — incluindo violência e mortes, corte da internet e aplicação da pena de morte — representou uma escalada significativa em relação aos padrões anteriores de repressão da dissidência.





c/ agências

As missões permanentes do Irão e dos EUA em Genebra não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters.As autoridades norte-americanas já tinham declarado anteriormente que as operações militares são conduzidas em conformidade com as leis dos conflitos armados, enquanto o Irão tem rejeitado consistentemente as alegações de violações sistemáticas de direitos.Os peritos da ONU afirmaram ter encontrado fundamentos razoáveis para acreditar que as forças norte-americanas foram responsáveis por um ataque à Escola Primária Shajareh Tayyebeh, na cidade de Minab, onde morreram mais de 150 pessoas — incluindo cerca de 120 crianças em idade escolar —, segundo as autoridades iranianas.Segundo o relatório,Os investigadores afirmaram que a falha em atualizar as informações de inteligência sobre o alvo e em confirmar se o edifício era um objetivo militar representou algo para além de mera negligência."Em vez disso, os EUA direcionaram os ataques contra o edifício da escola estando cientes de um risco substancial de atingir um alvo civil e agindo de forma imprudente quanto à possibilidade de que tal ocorresse".A Reuters noticiou inicialmente que uma investigação interna preliminar das forças armadas dos EUA indicava que as forças norte-americanas eram provavelmente responsáveis pelo ataque fatal em Minab, no sul do Irão.Os especialistas chegaram a uma conclusão semelhante em relação a um ataque contra um centro desportivo em Lamerd.O Comando Central dos EUA declarou, em março, que as forças norte-americanas não realizaram ataques na cidade de Lamerd nesse dia.A população civil iraniana encontra-se encurralada entre uma repressão estatal "extrema" e o impacto da guerra no Médio Oriente, desencadeada a 28 de fevereiro por ataques israelo-americanos, alertaram ainda os investigadores da ONU esta quinta-feira.Os investigadores constatam uma intensificação "tanto pela magnitude da violência e dos homicídios como pelos esforços empreendidos para cortar os laços entre as comunidades e com o exterior, pelo recurso a leis repressivas e pelo uso crescente da pena de morte como instrumento de intimidação e controlo".tendo os números mais elevados de vítimas sido registados em Teerão, Karaj (a oeste de Teerão), Mashhad (nordeste), Isfahan (centro) e Rasht (norte).As autoridades tinham também suspendido o acesso à internet durante os protestos e, mais tarde, a partir de 28 de fevereiro — início dos ataques americanos e israelitas contra o país —, mantendo a suspensão durante vários meses.Desde o início do conflito, o Governo iraniano "intensificou o recurso à pena de morte contra os manifestantes", afirmam os investigadores, apontando que, entre março e agosto de 2026, pelo menos 29 homens foram executados "após julgamentos sumários" relacionados com os protestos.Grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que as pessoas que passavam no local estavam entre as vítimas mortais da maior repressão ocorrida desde que os clérigos muçulmanos xiitas assumiram o poder na revolução de 1979. Teerão atribuiu a culpa a "terroristas e agitadores" apoiados por opositores no exílio e por inimigos estrangeiros, como os EUA e Israel.