ONU está pronta para trabalhar no Irão. Só precisa de segurança

Antena 1



A crise humanitária no Médio Oriente agrava-se a passos largos. Na região - já assolada por guerras, violência e desastres naturais - há, de acordo com a ONU,A diretora do Fundo das Nações Unidas para a População, Mónica Ferro, manifesta a preocupação da organização sobre esses números - uma inquietação que se intensificou há mais de uma semana, depois dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel ao Irão., disse Mónica Ferro à Antena 1.A guerra no Irão - que se estendeu, entretanto, ao Líbano - deverá intensificar um cenário já difícil na região. As Nações Unidas estão prontas para entrar no território e ajudar quem precisa, mas Mónica Ferro não deixa de apontar as condições necessárias para essa incursão: financiamento e segurança."Nós estamos a acompanhar de muito perto, todo o sistema das Nações Unidas, os desenvolvimentos relacionados com as deslocações no Irão e em toda a região.", afirmou.A situação complica-se quando os países vizinhos, que já acolhiam milhões de deslocados, sofrem com os estilhaços da guerra. E mais:. Tudo isto, explica Mónica Ferro,Há, de resto, outra dimensão do conflito que aflige a ONU: o desfoque, provocado pela guerra, de outros problemas noutros pontos do globo."Esse é um dos grandes dramas do nosso trabalho nas Nações Unidas. É que de cada vez que há uma crise a atenção do mundo recentra-se e nós não podemos deixar de olhar e deixar de cuidar daquilo que muitas vezes até são designadas como crises esquecidas ou crises demasiado longas. A atenção significa, também, a alocação de recursos financeiros e pressão política para que estes conflitos sejam resolvidos. E nós, neste momento,", considerou Mónica Ferro na rubrica, da Antena 1.Para trás, por exemplo, ficam as crises do Sudão, do Haiti, ou a agenda de combate à violência contra as mulheres. São os efeitos colaterais da guerra nova.