ONU. Israel comete "genocídio na Faixa de Gaza"

"cometeu genocídio em Gaza e continua a fazê-lo". No documento, divulgado esta manhã em Genebra , os investigadores garantem que Israel





O governo israelita critica o relatório e desvaloriza-o por ser "distorcido e falso".

Acusações de genocídio são especialmente sensíveis em Israel, um país fundado como um refúgio para judeus após o Holocausto.



Este foi um dos piores episódios da História Mundial e é resumidamente explicado desta forma

Direção-geral de Educação portuguesa: ”o Holocausto foi um genocídio sem precedentes, organizado, perpetrado pela Alemanha Nazi e pelos seus colaboradores, com o objetivo de apagar da face da Terra a cultura, as tradições, e o povo Judeu. A principal motivação do Holocausto foi a ideologia Nazi, racista e antissemita. Os Judeus não foram as únicas vítimas da Alemanha Nazi, mas foram o único povo ou grupo designado para um total extermínio – essa é a peculiaridade da Shoah (Holocausto).”

da Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio foram cumpridos por Israel na Faixa de Gaza.O Ministério dos Negócios Estrangeiros de IsraelUm porta-voz do MNEda comissão de serem, na prática, ", propagadas e repetidas por outros", que "já tinham sido completamente desmascaradas".A Comissão de Inquérito da ONU é composta por. A equipa foi liderada pela ex-secretária de direitos humanos da ONU, a sul-africana Navi Pillay.A comissão foi criada pelo, o, mas não fala pelas Nações Unidas.Embora nem a comissão nem o Conselho de Direitos Humanos possam tomar medidas contra um país, estasno Tribunal Penal Internacional (TPI) ou no Tribunal Internacional de Justiça (CIJ), um órgão da ONU.As conclusões da comissão são ascontra o governo de Netanyahu, enquanto Israel continua a guerra contra o Hamas.Tal como os Estados Unidos de Donald Trump,da ONU como autoridade e frequentemente acusa o conselho e suas comissões de parcialidade.