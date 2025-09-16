ONU. Israel comete "genocídio na Faixa de Gaza"
O relatório da Comissão de Inquérito da ONU sobre os direitos humanos nos territórios palestinianos ocupados conclui que "Israel está a cometer genocídio na Faixa de Gaza".
No documento, divulgado esta manhã em Genebra, os investigadores garantem que Israel "cometeu genocídio em Gaza e continua a fazê-lo".
O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel rejeita as conclusões de genocídio. O governo israelita critica o relatório e desvaloriza-o por ser "distorcido e falso".
Um porta-voz do MNE acusa os três peritos da comissão de serem, na prática, "representantes do Hamas" e de confiarem "inteiramente em falsidades do Hamas, propagadas e repetidas por outros", que "já tinham sido completamente desmascaradas".
A Comissão de Inquérito da ONU é composta por três membros. A equipa foi liderada pela ex-secretária de direitos humanos da ONU, a sul-africana Navi Pillay.
A comissão foi criada pelo Conselho de Direitos Humanos, o principal órgão de direitos humanos da ONU, mas não fala pelas Nações Unidas.
Embora nem a comissão nem o Conselho de Direitos Humanos possam tomar medidas contra um país, estas conclusões podem ser usadas no Tribunal Penal Internacional (TPI) ou no Tribunal Internacional de Justiça (CIJ), um órgão da ONU.
As conclusões da comissão são as mais recentes acusações de genocídio contra o governo de Netanyahu, enquanto Israel continua a guerra contra o Hamas.
Tal como os Estados Unidos de Donald Trump, Israel não reconhece o Conselho de Direitos Humanos da ONU como autoridade e frequentemente acusa o conselho e suas comissões de parcialidade.
Acusações de genocídio são especialmente sensíveis em Israel, um país fundado como um refúgio para judeus após o Holocausto.
Este foi um dos piores episódios da História Mundial e é resumidamente explicado desta forma
num breve texto na página eletrónica da Direção-geral de Educação portuguesa: ”o Holocausto foi um genocídio sem precedentes, organizado, perpetrado pela Alemanha Nazi e pelos seus colaboradores, com o objetivo de apagar da face da Terra a cultura, as tradições, e o povo Judeu. A principal motivação do Holocausto foi a ideologia Nazi, racista e antissemita. Os Judeus não foram as únicas vítimas da Alemanha Nazi, mas foram o único povo ou grupo designado para um total extermínio – essa é a peculiaridade da Shoah (Holocausto).”