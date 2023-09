ONU. Marcelo aponta necessidade de reformar instituições desenhadas no século passado

O Presidente da República esteve esta tarde na abertura da Assembleia Geral da ONU, onde instou ao respeito da Carta das Nações Unidas no sentido de garantir a paz no mundo. Marcelo chamou ainda a atenção para a necessidade de acelerar a luta contra as alterações climáticas e, por último, proceder a uma reforma das instituições "concebidas no século passado, totalmente afastadas da realidade do mundo atual". Apontou aqui a reforma das instituições financeiras internacionais.