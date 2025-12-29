ONU reafirma soberania da Somália após reconhecimento israelita da Somalilândia

Numa sessão dedicada à situação na Somália, Khaled Khiari recordou que o Conselho de Segurança tem reafirmado reiteradamente o seu respeito pela soberania, independência política e unidade da nação africana.

Khiari instou ainda a Somália e a Somalilândia a retomarem um "diálogo pacífico e construtivo", recordando o Comunicado de 2023 do Djibuti como estrutura para as negociações entre as duas partes.

"Apelamos a ambas as partes para que se abstenham de qualquer ação que possa agravar ainda mais a situação", acrescentou.

O representante da Somália, Abukar Osman, condenou, por sua vez, a ação de Israel, que considera "nula e sem efeito" por "violar os princípios das Nações Unidas".

"Procuram fragmentar o território. Devemos rejeitar este anúncio nos termos mais claros", frisou Osman, que apelou aos Estados-membros para rejeitarem unanimemente esta ação, que descreveu como "um ataque à ordem jurídica internacional".

Israel reconheceu oficialmente a Somalilândia como um "Estado independente e soberano" na sexta-feira, segundo o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

O reconhecimento de Israel, o primeiro país do mundo a dar este passo, foi alvo de uma ampla condenação internacional, sobretudo de África, do mundo islâmico, da China e da União Europeia (UE).

A Liga Árabe --- composta por 22 países, incluindo a Somália --- declarou no domingo que o reconhecimento constitui um ataque à segurança regional e instou à aplicação de "medidas legais, económicas, políticas e diplomáticas" contra Israel.

O Governo federal somali também rejeitou categoricamente a medida, afirmando que nenhum ator externo tem autoridade para alterar a sua integridade ou configuração territorial.

A Somalilândia, protetorado britânico até 1960, não é reconhecida internacionalmente, embora tenha Constituição, moeda e Governo próprios, e até mesmo um melhor desenvolvimento económico e maior estabilidade política do que a Somália.

A região declarou a sua separação da Somália, ex-colónia italiana, em 1991, após a queda do ditador Mohamed Siad Barre. Desde então, ambas as partes têm promovido, sem sucesso, várias tentativas de diálogo sobre a independência da região.

A Somália vive num estado de conflito e caos desde a queda de Barre, o que deixou o país sem um Governo efetivo e nas mãos de milícias islâmicas, como a Al-Shabab, e os chamados senhores da guerra.