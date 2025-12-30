ONU renova por mais seis meses mandato da missão de paz nas colinas de Golã sírias

Os quinze membros do Conselho de Segurança votaram a favor da renovação da missão, estabelecida em 1974 como uma espécie de `barreira` entre o Golã sírio, ocupado por Israel, e o restante da Síria, e que tem sido renovada sistematicamente, mesmo durante os anos da guerra civil síria.

Segundo a página da UNDOF, a força é composta por 1.224 pessoas, ou seja, uma missão relativamente pequena comparando com outras missões de paz que a ONU tem, principalmente em África e na Ásia.

A queda do regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, e a tomada de posse do novo Governo sírio permitiram a Israel avançar territorialmente no Golã, ocupando assim esta `zona de barreira` controlada pela UNDOF e até mais além, dentro do território da Síria.

O representante da República Árabe Síria, Ibrahim Olabi, afirmou hoje durante o Conselho que "Israel deve retirar-se do Golã ocupado".

"Há atividades de fortificação na zona de separação", disse Olabi, acrescentando que "não há indícios de que Israel tenha a intenção de se retirar por enquanto".

O representante sírio pediu que a UNDOF possa movimentar-se "livremente" sem acompanhamento das forças israelitas, e que esse país "cumpra as resoluções do Conselho".

As colinas de Golã são um planalto estratégico, que Israel conquistou à Síria durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, antes de anexá-lo formalmente em 1981.

A paisagem montanhosa, que se estende por cerca de 1.295 quilómetros quadrados, também faz fronteira com a Jordânia e o Líbano.