ONU saúda regresso das entregas de ajuda humanitária por Baba al-Hawa

"Embora as nossas operações humanitárias tenham continuado a ajudar milhões de pessoas necessitadas no noroeste da Síria, a passagem de Bab al-Hawa tem sido fundamental para os esforços da ONU para prestar ajuda no noroeste do país", explicou o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, em comunicado.

Guterres sublinha a necessidade de mais esforços para garantir que toda a população seja alcançada com esta entrega, num momento em que mais pessoas precisam de ajuda humanitária, de acordo com o comunicado.

A Síria está em conflito desde março de 2011, numa guerra civil com várias partes que se dividem entre as forças do regime do Presidente Bashar al-Assad e várias forças nacionais e estrangeiras (incluindo com apoio da Rússia) em várias partes do país.

Nos últimos meses, a região noroeste da Síria tem sido a mais afetada pelos combates, dificultando seriamente a entrega de ajuda por parte de agências internacionais, com a diminuição de corredores humanitários.