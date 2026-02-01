Onze membros do Boko Haram mortos na Nigéria numa operação do Exército - Governo

O Exército informa do "importante êxito operativo" pela "neutralização" de um alto responsável do Boko Haram e da sua fação, o Estado Islâmico na África Ocidental (ISWA, na sigla em inglês), Abú Jalid, considerado o `número dois` do Boko Haram na Floresta de Sambisa, "junto com outros 10 terroristas".

Abú Jalid era "uma figura chave dentro da hierarquia terrorista, que coordenava operações e logística na área de Sambisa", destacou o Exército.

Após o confronto, foram apreendidos cinco fuzis AK-47, munição, várias bicicletas, material logístico e alimentos, bem como abundantes suprimentos médicos.

O Exército destaca, ainda, que esta operação ocorre menos de 24 horas após outra em que foi abatido outro "comandante destacado" do grupo, Julaibib, na região de Gujba, província de Timbuktu.

As forças de segurança nigerianas realizaram dezenas de operações contra o Boko Haram e o ISWA no nordeste do país devido ao aumento da insegurança provocado pelos seus ataques.

A deterioração da segurança expandiu-se ainda para outras zonas do norte e do centro do país devido à propagação de redes criminosas, com preocupações sobre abusos contra a população civil.

O país mais populoso de África enfrenta uma insurreição de extremistas, concentrada principalmente no nordeste, liderada pelo Boko Haram e pelo seu grupo rival dissidente, o ISWA.

Embora o estado de Borno seja o epicentro dessa insurreição, a explosão em Gubio, causada por um dispositivo explosivo improvisado, ocorreu num "local incomum" para esse tipo de bomba, levando a crer que "o ISWA está a ampliar o seu campo de operações e pode colocar bombas artesanais para lá das suas áreas habituais", segundo o relatório.