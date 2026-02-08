Especial
Onze mil desalojados em Espanha e milhões de euros em prejuízos

As tempestades também têm estado a atingir a Espanha. O Governo de Pedro Sánchez vai declarar a Andaluzia uma "zona gravemente afetada por emergência civil" depois da passagem das tempestades Leonardo e Marta.

Hoje o mau tempo está a dar uma trégua mas ainda há cerca de 11 mil desalojados.

As autoridades receiam ainda a subida das águas do rio Guadalquivir que está a ameaçar várias localidades.

Os prejuízos das tempestades na Andaluzia são muito elevados, há centenas de casas debaixo de água, estradas destruídas e muitas colheitas perdidas.
