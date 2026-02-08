Mundo
Onze mil desalojados em Espanha e milhões de euros em prejuízos
As tempestades também têm estado a atingir a Espanha. O Governo de Pedro Sánchez vai declarar a Andaluzia uma "zona gravemente afetada por emergência civil" depois da passagem das tempestades Leonardo e Marta.
As autoridades receiam ainda a subida das águas do rio Guadalquivir que está a ameaçar várias localidades.
Os prejuízos das tempestades na Andaluzia são muito elevados, há centenas de casas debaixo de água, estradas destruídas e muitas colheitas perdidas.