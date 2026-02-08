Onze mil desalojados em Espanha e milhões de euros em prejuízos

Hoje o mau tempo está a dar uma trégua mas ainda há cerca de 11 mil desalojados.



As autoridades receiam ainda a subida das águas do rio Guadalquivir que está a ameaçar várias localidades.



Os prejuízos das tempestades na Andaluzia são muito elevados, há centenas de casas debaixo de água, estradas destruídas e muitas colheitas perdidas.