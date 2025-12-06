Onze mortos em ataque a albergue de trabalhadores na África do Sul
Três homens armados invadiram hoje um albergue de trabalhadores em Pretória, capital da África do Sul, matando 11 pessoas, incluindo uma criança de três anos e dois adolescentes, anunciou a polícia.
"Posso confirmar que, no total, 25 pessoas foram baleadas", das quais 14 foram hospitalizadas, disse a porta-voz da polícia, Athlenda Mathe.
Segundo a porta-voz, 10 pessoas morreram no local, no município de Saulsville, situado a 18 quilómetros a oeste de Pretória, e outra vítima acabou por morrer no hospital, segundo a mesma fonte.
Os três homens armados entraram no estabelecimento por volta das 04:30 (02:30 em Portugal) e dispararam indiscriminadamente contra um grupo de homens que estavam a beber.
Segundo a polícia, dois adolescentes de 12 e 16 anos estão entre os mortos.
Athlenda Mathe disse que a polícia só foi alertada por volta das 06:00 para este incidente que considerou "muito lamentável".
O motivo do tiroteio permanece desconhecido e ainda ninguém foi detido.
A África do Sul, o país mais industrializado do continente, enfrenta criminalidade e corrupção endémicas, alimentadas por redes organizadas, escreve a AFP, salientando que, embora muitas pessoas possuam armas de fogo legalmente para sua proteção pessoal, o número de armas ilegais em circulação é muito maior.
Entre abril e setembro, cerca de 63 pessoas foram mortas por dia na África do Sul, de acordo com dados da polícia.