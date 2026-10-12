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Operação a nódulo pulmonar. Internamento de Leão XIV previsto para terça-feira
O Vaticano continua por confirmar se o tumor detetado no pulmão do papa Leão XIV é benigno ou maligno. A confirmação do diagnóstico vai indicar se há necessidade, ou não, de tratamentos complementares.
Foto: Simone Risoluti - Vatican Media via Reuters
O sumo pontífice da Igreja Católica revelou no domingo que iria ser operado "nos próximos dias" a um nódulo "circunscrito ao pulmão", que terá sido detetado "numa fase muito inicial".
É o primeiro sinal de problemas de saúde do atual papa ao cabo de 17 meses de pontificado.