Operação a nódulo pulmonar. Internamento de Leão XIV previsto para terça-feira

Operação a nódulo pulmonar. Internamento de Leão XIV previsto para terça-feira

O Vaticano continua por confirmar se o tumor detetado no pulmão do papa Leão XIV é benigno ou maligno. A confirmação do diagnóstico vai indicar se há necessidade, ou não, de tratamentos complementares.

RTP /

Foto: Simone Risoluti - Vatican Media via Reuters

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Leão XIV vai ser internado na terça-feira, ao final da manhã, no Hospital Gemelli, em Roma, para ser submetido a uma intervenção cirúrgica de remoção de um nódulo pulmonar, confirmou o Vaticano.A Santa Sé não esclareceu, todavia, se a operação terá lugar ainda no dia do internamento ou na quarta-feira.

O sumo pontífice da Igreja Católica revelou no domingo que iria ser operado "nos próximos dias" a um nódulo "circunscrito ao pulmão", que terá sido detetado "numa fase muito inicial".

É o primeiro sinal de problemas de saúde do atual papa ao cabo de 17 meses de pontificado.

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