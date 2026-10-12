Operação a nódulo pulmonar. Internamento de Leão XIV previsto para terça-feira

Foto: Simone Risoluti - Vatican Media via Reuters

Leão XIV vai ser internado na terça-feira, ao final da manhã, no Hospital Gemelli, em Roma, para ser submetido a uma intervenção cirúrgica de remoção de um nódulo pulmonar, confirmou o Vaticano. A Santa Sé não esclareceu, todavia, se a operação terá lugar ainda no dia do internamento ou na quarta-feira.



O sumo pontífice da Igreja Católica revelou no domingo que iria ser operado "nos próximos dias" a um nódulo "circunscrito ao pulmão", que terá sido detetado "numa fase muito inicial".



É o primeiro sinal de problemas de saúde do atual papa ao cabo de 17 meses de pontificado.



, que terá sidoÉ o primeiro sinal de problemas de saúde do atual papa ao cabo de 17 meses de pontificado.