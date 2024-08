Operação israelita leva combates a Jenin pelo quarto dia

"Estamos assustados, estamos aterrorizados, olhem para todos os estragos. São dias negros", disse à agência France Presse (AFP) Faïza Abou Jaafar, residente em Jenin, quando os tanques israelitas se retiraram para se posicionarem em redor do campo de refugiados da cidade.

Na sexta-feira à noite, o exército israelita afirmou ter eliminado dois palestinianos que se preparavam para realizar dois ataques com explosivos perto de colonatos no sul da Cisjordânia, um território ocupado por Israel desde 1967.

No total, pelo menos 22 palestinianos, principalmente combatentes, foram mortos pelo exército israelita na Cisjordânia desde quarta-feira, de acordo com o Ministério da Saúde palestiniano. O exército israelita afirma que todos eles são "terroristas". Segundo a agência palestiniana Wafa, entre os mortos encontra-se um homem de oitenta anos.

O exército israelita lançou esta operação enviando colunas de veículos blindados apoiados por aviões para Jenin, Tulkarem, Toubas e respetivos campos de refugiados.

O Hamas, que detém o poder em Gaza desde 2007, e a Jihad Islâmica anunciaram que pelo menos 14 dos mortos faziam parte dos seus braços armados.

Desde sexta-feira, os soldados israelitas não patrulham Jenin, mas apenas o seu campo de refugiados, depois de se terem retirado de Toubas e Tulkarem, atacando ruas, veículos e casas. Esta operação, qualificada pelo exército israelita de "antiterrorista", suscitou a preocupação e os protestos da comunidade internacional.

O exército israelita anunciou também a morte de um dos seus soldados no quarto dia da operação na Cisjordânia ocupada. O exército acrescentou que um outro soldado tinha sido "gravemente ferido" na mesma "operação", sem dar mais pormenores.

Durante a manhã, o braço armado do Hamas tinha informado que um dos seus combatentes tinha morrido em "combate próximo" com soldados israelitas no campo.

Também hoje o movimento islamista libanês Hezbollah afirmou ter lançado "drones carregados de explosivos" contra o quartel israelita de Beit Hillel, "em resposta aos ataques inimigos" no sul do Líbano e "aos incêndios daí resultantes".

De acordo com o exército israelita, "não foram registados danos ou feridos" em Beit Hillel. Pouco depois, as forças israelitas afirmaram ter "atingido a estrutura a partir da qual os terroristas estavam a operar" e, "ao longo do dia", a sua artilharia "atingiu uma série de áreas no sul do Líbano".