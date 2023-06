"Operação kamikaze". Passageiros que viajaram no Titan reportam várias falhas nas suas missões

As viagens a bordo do Titan para ver os destroços do Titanic, a quase quatro mil metros de profundidade, começaram há dois anos e desde então, vários passageiros têm descrito as suas experiências e os problemas a que assistiram durante os mergulhos.Mike Reiss, escritor e produtor norte-americano, participou em quatro viagens ao fundo do oceano com a OceanGate, a empresa que opera o Titan, incluindo uma viagem até aos destroços do Titanic.Sem GPS, Reiss disse que a tripulação levou cerca de três horas para encontrar o Titanic, apesar de ter pousado a apenas 500 metros do navio.O primeiro submersível em que deveria viajar ficou inoperativo. Na segunda tentativa de mergulho, a missão teve de ser cancelada quando estava a 1600 metros de profundidade por falhas no equipamento e problemas técnicos. À terceira tentativa, a missão foi bem-sucedida, apesar das cinco horas de atraso.

“Tem que se ser um pouco louco para fazer este tipo de coisa”

Mesmo nas missões que decorreram sem falhas, a viagem que dura cerca de dez horas é descrita como infernal, dadas as baixas temperaturas que são sentidas e o espaço pequeno.“Imaginem um tubo de metal com alguns metros de comprimento com uma chapa de metal como piso. Não se pode estar de pé, não se pode ajoelhar. Todos estão sentados muito próximos uns dos outros”, descreveu Loibl.Alan Escada, um ator e youtuber mexicano, fez a viagem às profundezas do oceano para ver os destroços do Titanic em julho do ano passado. Ao longo do caminho, a pouco mais de mil metros de profundidade, o Titan perdeu as comunicações com a superfície durante várias horas, o que quase levou à interrupção da missão.“A minha maior preocupação era obviamente perder a vida”, disse Estada aoApesar de todos os riscos, o youtuber garante que valeu a pena. “Todas as pessoas que fizeram esta expedição sabiam os riscos que corriam. Não é uma surpresa”, afirmou.Todos os passageiros são obrigados a assinar um acordo de responsabilidade de várias páginas onde são detalhados todos os riscos, incluindo a perda de vida.O submergível da OceanGate está desaparecido desde a tarde de domingo, depois de ter perdido o contacto com a superfície cerca de 1h45 após o início da viagem.As buscas pelo submergível, que levava cinco pessoas a bordo, entraram numa fase crítica, dado que as reservas de oxigénio a bordo do Titan esgotam-se esta quinta-feira. Por este motivo, as operações de busca e resgate foram reforçadas no Atlântico.