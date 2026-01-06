Operação Venezuela. Cuba divulga nomes de militares mortos durante captura de Maduro

Após o anúncio oficial do número de militares venezuelanos e cubanos mortos no ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que culminou na captura do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa, as autoridades cubanas divulgaram esta terça-feira os nomes das vítimas mortais.



São no total 55 os militares que protegiam o regime venezuelano e perderam a vida durante a captura de Maduro e Cilia Flores na capital venezuelana, durante a operação americana da madrugada de 3 de janeiro.



O exército venezuelano informou também esta terça-feira que 23 operacionais morreram no decorrer do ataque norte-americano a Caracas, avança a AFP, pouco antes de serem divulgados os nomes dos mortos cubanos.



O primeiro balanço oficial de mortos surgiu, no entanto, esta segunda-feira, quase 48 horas depois das explosões americanas em solo venezuelano. O governo cubano revelou que 32 membros dos serviços de segurança foram mortos durante a operação de captura do presidente Maduro, totalizando 55 vidas perdidas em ambos os exércitos na madrugada sábado (final de noite de sexta-feira na Venezuela).



Vladimir Padrino López, ministro da Defesa da Venezuela, já tinha deixado acusações contra as tropas dos Estados Unidos de terem assassinado a equipa de segurança do ex-presidente "a sangue-frio".



O governo do presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirma que as vítimas morreram “em combate direto contra os atacantes ou em consequência dos bombardeios às instalações”, escreve a publicação Cubadebate.



Os militares “cumpriam missões em representação das Forças Armadas Revolucionárias e do Ministério do Interior”, esclarece o governo cubano. Na sequência do anúncio, Díaz-Canal decretou dois dias de luto nacional pela morte dos militares.



A operação americana foi realizada em poucas horas na madrugada de 3 de janeiro, com o auxílio de 200 soldados e 150 aeronaves norte-americanas.



Em Nova Iorque, Nicolás Maduro e Cilia Flores estiveram em tribunal esta segunda-feira para responder a acusações de narcoterrorismo, conspiração para a importação de cocaína e posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. A próxima sessão está marcada para 17 de março.