Operador nuclear da Ucrânia denuncia ciberataque "sem precedentes"

A Energoatom sublinha que o ciberataque não causou problemas significativos.





“O grupo russo Exército Cibernético do Povo lançou um ciberataque usando 7.25 milhões de utilizadores bot, que simularam centenas de milhões de visualizações da página principal da empresa”, acusou a Energoatom em comunicado.







O ataque “não afetou de forma significativa as operações do site da Energoatom”, acrescentou.







Na rede Telegram a companhia ucraniana refere que o ciberataque teve lugar "a 16 de agosto" e que foi o "mais potente desde o início da invasão russa contra o site oficial da Energoatom" e que se deu "a partir do território russo". O canal do Telegram chamado "Exército Cibernético do Povo" convocou os seus apoiantes ao meio-dia de hoje para atacar o site da operadora ucraniana de centrais nucleares.