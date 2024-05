Operadora de jogo em Macau MGM China com lucros recorde

A empresa registou lucros antes de juros, impostos, depreciação, amortização e custos de reestruturação ou de arrendamento (EBITDAR, na sigla em inglês) de 2,5 mil milhões de dólares de Hong Kong (299 milhões de euros) entre janeiro e março.

De acordo com um comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, o resultado do primeiro trimestre de 2024 representa também uma subida de 54,7% em comparação com o mesmo igual período de 2019, antes do início da pandemia.

A MGM China tinha terminado 2023 com um lucro recorde de 7,24 mil milhões de dólares de Hong Kong (864,2 milhões de euros), após três anos consecutivos de prejuízos devido à pandemia de covid-19.

Os dois hotéis-casinos operados pela empresa na região especial chinesa registaram receitas de 8,26 mil milhões de dólares de Hong Kong (985,5 milhões de euros) em receitas, 70,6% mais do que no primeiro trimestre de 2023 e mais 43,4% do que em 2019.

A empresa-mãe da MGM China, a norte-americana MGM Resorts International, disse que os resultados beneficiaram do "levantamento das restrições às viagens e à entrada (em Macau) devido à covid-19".

Macau, que à semelhança da China seguia a política "zero covid", reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, em 8 de janeiro de 2023, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

Seis concessionárias do jogo, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, operam em Macau, único local na China onde o jogo em casino é legal, atualmente sob licenças de 10 anos que entraram em vigor a 01 de janeiro de 2023.