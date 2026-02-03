Oposição critica Governo de Timor-Leste após cinco mortes devido ao dengue

"A incapacidade da ministra [da Saúde] Elia Amaral leva a que alguns doentes tenham de deitar-se no chão e outros sentados em cadeiras para receber assistência ou tratamento de saúde. Há vários vídeos e imagens a circular publicamente sobre o colapso do nosso sistema de saúde devido à atitude de uma pessoa, o comportamento de Elia Amaral", afirmou a deputada da Fretilin, Helena Martins.

Para a deputada, o surto de dengue é "uma grande vergonha" para o Governo.

"O povo, sobretudo as crianças, precisa de proteção antes do aparecimento da dengue, e não depois de os gráficos da doença começarem a aumentar", disse Helena Martins.

Dados do Ministério da Saúde indicam que o total de casos de dengue registados desde o início do ano é de 1.310. A doença provocou a morte a cinco crianças.

"A dengue é uma preocupação de saúde pública e os profissionais de saúde de Timor-Leste têm envidado esforços, energia, tempo e os conhecimentos de que dispõem para prestar cuidados aos doentes com dengue, utilizando os equipamentos disponíveis para responder às necessidades destes pacientes", afirmou Maria Gorumali Barreto, deputada do Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste (CNRT, no poder).

A deputada, que é também presidente da comissão do parlamento responsável pelos assuntos da Saúde, Segurança Social e Igualdade de Género, salientou, contudo, que há um elevado número de doentes internados, que obrigou o Ministério da Saúde a transferir doentes do principal hospital do país para um edifício em Tasi Tolu, para tratamento dos pacientes com dengue.

O Ministério da Saúde, em conjunto com as equipas no terreno, tem realizado atividades de fumigação e intervenções nos bairros considerados de risco, apelando às comunidades para a limpeza de valetas e de outros locais propícios à proliferação do mosquito.