Oposição na Venezuela volta a sair à rua

Os protestos foram convocados no sábado pela líder da oposição, María Corina Machado, que apelou aos compatriotas para voltarem às ruas para contestar os resultados do escrutínio de 28 de julho fornecidos pelas entidades oficiais e reivindicar a vitória do candidato opositor e ex-diplomata Edmundo Gonzalez Urrutia.”, afirmou María Corina Machado, numa mensagem publicada na rede social X no sábado.", reforçou María Corina Machado, numa declaração divulgada na véspera do protesto.A oposição alega que Urrutia obteve quase 70% dos votos e publicou 83,5% das atas - que afirma ter obtido através de testemunhas e membros das mesas de voto - para reforçar a sua reivindicação.O Supremo Tribunal de Justiça, controlado por magistrados simpatizantes do regime venezuelano, confirmou na semana passada a vitória de Maduro nas eleições de julho.Também para hoje está prevista em Caracas uma manifestação de apoio a Nicolás Maduro.