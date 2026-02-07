Orbán participa na reunião inaugural do Conselho da Paz

"Ontem [sexta-feira] à noite, recebi um convite: dentro de duas semanas, voltaremos a encontrar-nos [com Trump] em Washington, porque o Conselho da Paz [...] vai realizar a sua reunião inaugural", disse Orbán num comício de campanha para as eleições parlamentares de abril, em Szombathely, no oeste da Hungria.

De acordo com o plano do Presidente dos Estados Unidos para pôr fim à guerra em Gaza, um Comité Nacional para a Administração de Gaza irá gerir temporariamente o território palestiniano sob os auspícios do Conselho da Paz.

Entretanto, o projeto da carta deste Conselho da Paz não menciona explicitamente o território palestiniano e atribui-lhe um objetivo mais vasto: contribuir para a resolução de conflitos armados em todo o mundo.

O seu preâmbulo critica implicitamente as Nações Unidas, afirmando que o Conselho deve ter "a coragem de se afastar de abordagens e instituições que falharam com demasiada frequência".

Muitos líderes receberam convites para participar nesta nova entidade, incluindo Orbán, um aliado próximo de Donald Trump, que aceitou.

Os países que solicitarem um lugar permanente terão de pagar uma taxa de adesão de mil milhões de dólares.