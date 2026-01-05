Organizadores convocam nova marcha contra abuso sexual em Angola
Os organizadores da Marcha contra o Abuso Sexual de Meninas e Mulheres convocaram nova manifestação para o próximo sábado, em Luanda, depois da iniciativa marcada para 03 de janeiro ter sido impedida pelas autoridades angolanas.
Em nota de esclarecimento, divulgada na página do Movimento Cívico Mudei, os promotores referem o caso recente de extrema violência sexual contra uma criança", numa alusão ao caso Belma, que se soma "a um padrão persistente de abuso sexual contra meninas e mulheres", considerando insuficientes as respostas institucionais, o que "contribui para a normalização da violência".
O movimento explica que a marcha do dia 03 de janeiro foi organizada por um grupo de homens e mulheres angolanas "pelo fim do abuso sexual contra meninas e mulheres", tendo sido efetuado aviso prévio ao Governo Provincial de Luanda (GPL), "com caráter exclusivamente informativo", ao abrigo do artigo 47.º da Constituição.
Segundo a mesma nota, "a receção do Governo Provincial de Luanda recusou-se a receber a comunicação, tal como posteriormente ocorreu com a polícia".
No sábado passado, "apesar da legalidade da marcha, as pessoas presentes foram impedidas de permanecer no local, numa atuação que violou o direito constitucional à manifestação", sublinham os organizadores.
Os ativistas acrescentam que "o direito à manifestação não depende de autorização administrativa" e consideram que "impedir uma marcha pacífica contra o abuso sexual constitui um sinal grave de retrocesso democrático e de insensibilidade institucional".
Os promotores informam ainda que já procederam à formalização da comunicação ao GPL para a data da nova marcha, prevista para 10 de janeiro, e partilharam a cópia da carta entregue hoje.
Apelam, por isso, "à presença de todas as pessoas, pela Belma, por cada menina e mulher, e pela prevenção para as gerações futuras", terminando a nota com a frase: "quando a lei falha, o povo marcha".
O caso Belma refere-se a uma jovem de 15 anos que foi vítima de agressão física e sexual, desencadeando uma onda de indignação pública e debates sobre violência de género.
Os dois suspeitos da violação foram, entretanto, detidos.