"Os leitores que decidam". Reveladas novas mensagens confidenciais da Casa Branca

"Decidimos publicar parte da informação (contida nas mensagens) porque consideramos que é o melhor a fazer. (…) A Administração tem dito que nada estava classificado, era secreto ou sensível. Portanto, decidimos deixar que os nossos leitores tirem as suas conclusões”, explicou Jeffrey Goldberg à televisão MSNBC.







The Atlantic publicou, esta quarta-feira, mensagens de texto adicionais com informações específicas sobre o ataque aéreo aos Houthi. Sendo que estas informações foram partilhadas duas horas antes do ataque norte-americano acontecer. A revistapublicou, esta quarta-feira, mensagens de texto adicionais com informações específicas sobre o ataque aéreo aos Houthi. Sendo que estas





“Se estas informações — particularmente os horários exatos em que as aeronaves norte-americanas estavam a descolar com destino ao Iémen — tivessem caído nas mãos erradas naquele período crucial de duas horas, os pilotos norte-americanos e outros funcionários americanos poderiam ter sido expostos a um perigo ainda maior do que normalmente enfrentariam”, escreve Jeffrey Goldberg no artigo publicado esta quarta-feira.





As mensagens também refutam o argumento do Secretário de Defesa, Pete Hegseth, de que os planos de guerra não foram discutidos no chat. No entanto, uma mensagem de Hegseth (divulgada hoje) partilha detalhes operacionais dos ataques, incluindo uma descrição extremamente detalhada do ataque iminente com os aviões e drones usados. Também o momento em que foram lançados os drones e o momento em que foi registado o primeiro ataque. A primeira destas mensagens do secretário de Estado da Defesa diz isto: "O clima está FAVORÁVEL. Acabamos de CONFIRMAR com o CENTCOM que estamos prontos para o lançamento da missão".





"Há um claro interesse público em divulgar o tipo de informação que os conselheiros de Trump incluíram em canais de comunicação não seguros, especialmente porque figuras seniores do governo tentam desvalorizar a importância das mensagens que foram partilhadas", defende o editor-chefe da revista.





O conselheiro de segurança nacional já reagiu à divulgação de novas mensagens, hoje. Nas redes sociais, Mike Waltz diz que os detalhes não são "planos de guerra".







No entanto, vários senadores democratas querem que o secretário de Defesa, Pete Hegseth, renuncie "para a segurança dos nossos militares e do nosso país".





Sobre os ataques de que tem sido alvo pela administração Trump, Goldberg diz que "é um bocado rude. Primeiro, convidam-me para o grupo de chat e depois chamam-me nomes”.





. Eles poderiam ter respondido 'Sim, não deveríamos estar no Signal (aplicação de troca de mensagens). Não vamos repetir'”, defende o jornalista.