OSCE preocupada com escalada dos ataques a infraestruturas energéticas ucranianas

"Os extensos danos causados pelos ataques privaram grandes segmentos da população de acesso a aquecimento, eletricidade, água quente ou gás", alerta a equipa de apoio da Assembleia Parlamentar da OSCE (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa), em comunicado.

Há "comunidades inteiras sem acesso a serviços essenciais", sublinha.

Segundo a equipa, as observações estão em consonância com as conclusões do Gabinete para as Instituições Democráticas e os Direitos Humanos da OSCE e da Missão de Monitorização dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia, e confirmam a "natureza repetida, em larga escala e coordenada" dos ataques.

"O ataque a infraestruturas civis e de energia crítica em temperaturas gélidas causa um impacto severo nos civis e evidencia um cálculo deliberado", apontou a presidente da Equipa Parlamentar de Apoio à Ucrânia,

Isto "levanta sérias preocupações em termos de direito internacional humanitário", acrescentou Sharon Hodgson, lembrando que a Ucrânia está sob condições meteorológicas extremas de inverno.

Reafirmando a sua solidariedade para com o povo ucraniano, a equipa de apoio destacou a necessidade urgente de atenção internacional contínua, de responsabilização e de proteção dos civis.

Os ataques russos dos últimos dias deixaram grandes partes de Kiev e outras regiões do país sem eletricidade, tendo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presidido, no sábado, a uma conferência para coordenar as medidas de reparação dos danos e explorar formas de aumentar a resiliência das cidades ucranianas.

Na quarta-feira, Zelensky tinha anunciado a intenção de decretar o "estado de emergência" no setor energético do país.

AS dificuldades causadas pelos ataques russos -- que obrigaram a cortes de eletricidade programados - também levaram à decisão de encerrar as escolas a partir de segunda-feira e até pelo menos 01 de fevereiro.

As forças russas voltaram hoje a atacar as infraestruturas de energia e transportes da Ucrânia, bem como empresas responsáveis pela produção de drones de longo alcance utilizados contra a retaguarda russa, informou o Ministério da Defesa russo.

De acordo com o Ministério das Situações de Emergência da Ucrânia, as forças russas atacaram a região de Odessa ao início desta manhã, danificando a capacidade de geração de energia na cidade portuária.

Durante o inverno, com as temperaturas a descerem abaixo dos -10°C, os russos intensificaram os seus ataques às infraestruturas de energia e aquecimento, aumentando a pressão sobre a população civil.