"Outra violação de resoluções". Coreia do Norte lança míssil com Blinken em Seul

"A Coreia do Norte lançou um míssil balístico desconhecido em direção ao Mar do Leste", adiantou nas últimas horas o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Ainda segundo a cúpula militar sul-coreana, o míssil foi lançado a partir de uma área próxima da capital norte-coreana, Pyongyang.O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul reforçou entretanto a vigilância, face à possibilidade de mais lançamentos por parte do Norte.

Também o Ministério da Defesa Japão revelou, no X, ter detetado o lançamento de um míssil da Coreia do Norte, que terá caído já fora da Zona Económica Exclusiva do país, pelas 12h12 (4h12 em Lisboa).



A última vaga de testes em série de mísseis da Coreia do Norte datava de 6 de novembro, quando foram lançados vários projéteis de curto alcance, na antecâmara da eleição presidente norte-americana.

Há uma semana, o regime de Kim jong-un testou o que descreveu como um novo míssil balístico intercontinental de combustível sólido - arma que será agora a mais avançada do arsenal do regime.

"Outra violação de múltiplas resoluções"



Já em Seul, em conferência de imprensa conjunta com o homólogo sul-coreano, Cho Tae-yul, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, condenou "o lançamento de mísseis pela RPDC ainda hoje",



Trata-se, nas palavras do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, de "outra violação de múltiplas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas".





Foto: Chung Sung-Jun - EPA



Blinken afirmou também que a Rússia pretende alargar a cooperação espacial com a Coreia do Norte, em troca do envio de soldados deste país para a guerra na Ucrânia.



Na Coreia do Sul, o secretário de Estado norte-americano propõe-se "reafirmar a aliança inquebrável" entre os dois países e abordar meios de "reforçar os trabalhos fundamentais para promover uma região do Indo-Pacífico livre, aberta e próspera".A deslocação de Antony Blinken a Seul é parte de um prériplo que passará ainda pelo Japão e pela França, segundo uma nota divulgada na passada sexta-feira pelo Departamento de Estado norte-americana.

A Coreia do Sul vive em contexto de agitação política desde que o presidente Yoon Suk-yeol declarou lei marcial, a 3 de dezembro - o chefe de Estado seria destituído pelo Parlamento a 14 de dezembro. Aguarda agora uma decisão do Tribunal Constitucional, até junho, sobre a sua reintegração ou destituição definitiva.

c/ agências