"Ouvi o som de telhados a quebrar". Super tufão Yagi atinge o Vietname

Foto: Militares vietnamitas na rua, em Hanoi. Reuters







O Yagi, um tufão de categoria 5, é o segundo mais potente este ano a passar por esta região, atingiu a costa norte do Vietname, este sábado. A imprensa estatal vietnamita conta que os efeitos estão a ser enormes.

"Foi assustador. Fiquei dentro de casa, fechei todas as janelas. Mas o som do vento e da chuva foi incrível. Eu pude ouvir o som de telhados de metal a quebrar e a cair na rua”, relata um habitante à AFP.

Foto: Vietname. EPA





No Vietname, esperava-se que o tufão passasse pela Baía de Halong, património da UNESCO. O primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, apelou às autoridades locais para retirarem os residentes das áreas perigosas. Cerca de 20 mil pessoas foram retiradas e transportadas para áreas mais seguras e de maior altitude no norte de Haiphong. Milhares de pessoas foram alojadas em escolas e outros edifícios públicos. Quanto à população que não vive nas áreas mais perigosas, as autoridades pedem que não saiam de casa.

Foto: Aeroporto Internacional Noi Bai, Vietname. Reuters



Quatro aeroportos no norte do país, incluindo o Aeroporto Internacional Noi Bai, da capital, foram fechados e a navegação proibida desde sexta-feira.



Foto: Vietname, aproximação do tufão. EPA







O Tufão regista rajadas que rondam os 240 km/hora e no sul da China, deixou um rasto de destruição, em particular na ilha turística de Hainan, conhecida pela beleza das praias e por hotéis de luxo. Em Hanai, as autoridades chinesas registaram a morte de duas pessoas e cerca de uma centena de feridos, segundo um primeiro balanço anunciado este sábado pela agência oficial New China. Sendo que milhares de pessoas também retiradas para locais seguros de Hanain.





Antes de chegar agora ao Vietname e de ter passado pelo sul da China, o Yagi matou pelo menos 13 pessoas nas Filipinas esta semana, embora ainda fosse classificado como uma tempestade tropical. Acabou por se transformar num tufão de categoria 4 quando chegou à China. Agora, já no Vietname, está classificado na categoria 5, a categoria máxima na escala de classificação.





Naquela região da Ásia, o registro mais trágico é o do super tufão Hayan, de categoria 5 na escala Saffir-Simpson, e que alcançou as Filipinas em novembro de 2013, causando mais de 6.000 mortes apenas neste país.





