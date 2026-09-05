Ouvidas explosões perto da ilha iraniana de Kharg

Nem Teerão, nem Washington falaram ainda sobre o assunto.





Os confrontos entre os dois lados recomeçaram no domingo com ataques dos EUA contra o Irão, quando o conflito entra no seu sétimo mês. Teerão continua a bloquear o estreito de Ormuz, enquanto Washington mantém o bloqueio aos portos iranianos.



O Irão anunciou na quinta-feira que as suas forças armadas atacaram bases militares norte-americanas no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos, prometendo vingança por um ataque com míssil que atingiu uma festa de casamento, que foi atribuído aos Estados Unidos.



Os rebentamentos aconteceram junto a um terminal petrolífero de importância estratégica. A notícia é avançada pela agência de notícias iraniana Farsnews, que adianta ainda para relatos de fontes locais de que um petroleiro iraniano tinha sido alvejado perto de Kharg por um míssil disparado pelas forças norte-americanas.