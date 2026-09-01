Ouvidas explosões perto do Estreito de Ormuz após EUA anunciarem novos ataques

Ouvidas explosões perto do Estreito de Ormuz após EUA anunciarem novos ataques

Várias explosões foram ouvidas esta terça-feira no sul do Irão, perto do Estreito de Ormuz, pouco depois de os EUA terem anunciado novos ataques aéreos contra alvos iranianos.

Mariana Ribeiro Soares - RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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(em atualização)

As explosões foram ouvidas perto de Bandar Abbas e da Ilha de Qeshm, informou a televisão estatal iraniana, acrescentando que "nenhum dano" tinha sido relatado até ao momento.

O Exército norte-americano anunciou que realizou ataques contra alvos da Guarda Revolucionária do Irão às 12h00 (16h00 GMT) desta terça-feira.

"Os ataques seguem-se a tentativas recentes de ataques da Guarda Revolucionária Islâmica contra navios comerciais no Estreito de Ormuz e contra militares norte-americanos destacados na região", afirmou o Comando Central dos EUA (CENTCOM) em comunicado.

O general Ali Khalil Abadi confirmou que quatro projéteis atingiram as cidades iranianas de Chabahar e Konarak e anunciou que estão em curso "investigações especializadas para determinar os detalhes do incidente, os possíveis danos e outras informações”.

Um aeroporto no sul do Irão, na província de Kerman, também foi alvo de um ataque aéreo esta terça-feira, segundo a televisão estatal iraniana. Não foram reportadas vítimas nem danos até ao momento."Os EUA vão arrepender-se"
A Guarda Revolucionária do Irão já reagiu aos novos ataques, garantindo que os EUA "se vão arrepender".

"Um castigo severo aguarda os agressores; os Estados Unidos vão arrepender-se dos seus novos ataques", disse Hussein Mohebi, porta-voz das forças armadas iranianas, numa mensagem publicada no X.

A agência iraniana Tasnim avança mesmo que as forças armadas do Irão já anunciaram que lançaram uma operação em resposta aos ataques norte-americanos.

Por sua vez, o presidente dos EUA avisou que poderão atacar "com muito mais força" se Teerão retaliar.

"Se a nação falida do Irão retaliar por este ataque totalmente justificado, será novamente atingida com muito mais força e intensidade", disse Trump na Truth Social, avisando que "quando tudo terminar, restará muito pouco da República Islâmica do Irão".

Donald Trump afirma que os ataques em curso "são uma retaliação à tentativa falhada dos iranianos de acrescentar minas marítimas ao Estreito, que atualmente não possui nenhuma (foram completamente removidas ou detonadas!), e ao lançamento de oito mísseis iranianos, todos interceptados com sucesso, contra a nossa base militar na Jordânia".

Os ataques ocorrem ao fim de dois dias de ecalada das tensões. Os EUA quebraram uma trégua de um mês ao lançarem ataques contra o Irão no domingo, atingindo a ilha de Larak, no estratégico estreito de Ormuz. Em resposta, Teerão atacou alvos norte-americanos na Jordânia e nos Emirados Árabes Unidos com mísseis e drones.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tinha prometido responder “com força” aos ataques iranianos. "Haverá uma resposta" e "vamos atacá-los com força", disse Trump em declarações à estação televisiva Fox News, na segunda-feira.

O novo confronto militar surge numa altura em que os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra entre Washington e Teerão permanecem num impasse, apesar das recentes iniciativas de mediação do Paquistão.
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