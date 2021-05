Pablo Iglesias abandona vida política institucional





As projeções à boca das urnas davam ao Podemos de 10 a 11 deputados, um resultado mínimo para as aspirações de Iglesias. O líder pretendia unir toda a esquerda para vencer a direita, mas falhou esse objetivo.



Por isso, referiu, "abandono todas as minhas funções, deixo a política no sentido de política partidária, política institucional", de forma a "não constituir um obstáculo à renovação da direção que deverá ocorrer na nossa força política". "Fracassámos", reconheceu num discurso perante os apoiantes. "Creio ser evidente que hoje não contribuo para a união", acrescentou.As projeções à boca das urnas davam ao Podemos de 10 a 11 deputados, um resultado mínimo para as aspirações de Iglesias. O líder pretendia unir toda a esquerda para vencer a direita, mas falhou esse objetivo.Por isso, referiu, "abandono todas as minhas funções, deixo a política no sentido de política partidária, política institucional", de forma a "não constituir um obstáculo à renovação da direção que deverá ocorrer na nossa força política". O Partido Popular mais do que duplicou esta terça-feira o número de deputados e ficou à beira da maioria absoluta. Deverá ter de se aliar ao Vox para governar.



Para Iglesias, os resultados são uma "tragédia", descrevendo o PP como "a direita trumpista", lamentando também os bons resultados do Vox, considerado de extrema direita e que deverá obter 12 a 14 deputados.



Líder controverso do partido de esquerda radical, cabelos compridos apanhados em rabo de cavalo, o antigo professor de ciência politica, de 42 anos, marcou a politica espanhola com a sua irreverência.



Em 2020 entrou no Governo espanhol como segundo vice-presidente do executivo dirigido pelo socialista Pedro Sánchez.



Em março chocou tudo e todos ao anunciar a sua demissão para se candidatar à liderança de Madrid, de forma a tentar evitar a derrota do Podemos num dos seus bastiões, mas perdeu a aposta.



Apesar da sua candidatura, os partidos de esquerda foram incapazes de destronar o PP, no poder na comunidade madrilena há 26 anos.



Yolanda Díaz, atual ministra do Trabalho, deverá suceder a Pablo Iglesias na liderança do partido. Para Iglesias, os resultados são uma "tragédia", descrevendo o PP como "a direita trumpista", lamentando também os bons resultados do Vox, considerado de extrema direita e que deverá obter 12 a 14 deputados.Líder controverso do partido de esquerda radical, cabelos compridos apanhados em rabo de cavalo, o antigo professor de ciência politica, de 42 anos, marcou a politica espanhola com a sua irreverência.Em 2020 entrou no Governo espanhol como segundo vice-presidente do executivo dirigido pelo socialista Pedro Sánchez.Em março chocou tudo e todos ao anunciar a sua demissão para se candidatar à liderança de Madrid, de forma a tentar evitar a derrota do Podemos num dos seus bastiões, mas perdeu a aposta.Apesar da sua candidatura, os partidos de esquerda foram incapazes de destronar o PP, no poder na comunidade madrilena há 26 anos.Yolanda Díaz, atual ministra do Trabalho, deverá suceder a Pablo Iglesias na liderança do partido.