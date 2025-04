A União Europeia continua a tentar descortinar uma reação do bloco às tarifas anunciadas pela Casa Branca. "Não escalar" o diferendo com os EUA é, por agora, a preocupação principal.

Reunidos esta segunda-feira no Luxemburgo, os responsáveis pelas pastas nacionais do Comércio defenderam um conceito de “paciência estratégica” para “não escalar mais o conflito”, resumiu à Antena 1 o secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, presente na reunião em que o comissário europeu do Comércio, Maroš Šefčovič (na foto), fez aos representantes dos Estados-membros o ponto da situação das conversações entre as autoridades europeias e americanas.