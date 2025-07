Pacote legislativo de Trump agrava défice dos EUA em 2,9 biliões de euros

A projeção do gabinete (entidade técnica apartidária conhecida pela sigla em inglês CBO), divulgada na segunda-feira, representa um ligeiro aumento em relação a uma anterior, tendo em conta os ajustes finais feitos pelos republicanos antes de a legislação ser aprovada a 4 de julho.

Segundo o CBO, mais de 10 milhões de pessoas ficarão sem seguro de saúde em 2034 por causa do pacote que Trump designou de "Uma Grande e Bela Lei", menos do que uma projeção anterior, que apontava para 11,8 milhões de pessoas a perder cobertura.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, reagiu às projeções do CBO afirmando que "os factos são teimosos e os factos são claros".

"A 'grande e feia traição' é uma perda para o país e será uma perda para os republicanos", disse o líder democrata.

Trump e os republicanos insistem que o crescimento económico irá exceder as projecções do CBO para a próxima década, eliminando os défices projetados, à medida que entram no Tesouro mais receitas do que o previsto.

O pacote estende os cortes de impostos do primeiro mandato de Trump (2017-2021), aumenta as despesas com a defesa e o controlo da imigração e reduz programas de assistência como o Medicaid, um seguro de saúde para os cidadãos com rendimentos mais baixos.

Outra promessa de campanha apresentada pelo presidente republicano incluída é a isenção de impostos sobre gorjetas e horas extraordinárias até 2028.

O teto para as deduções de impostos estaduais e locais será quadruplicado por cinco anos.

Está também prevista uma redução drástica no programa Snap, o principal auxílio alimentar do país.