Padre Hans Zollner demite-se de Comissão Pontifícia de Proteção de Menores

Num comunicado divulgado on line, critica a falta de transparência na gestão de fundos da Comissão.



O padre jesuíta é especialista no combate aos abusos sexuais.



Estava na Comissão desde 2014, altura em que foi criada pelo Papa Francisco.



Tem sido o rosto e a voz do Vaticano no combate aos abusos sexuais na Igreja e tem desenvolvido formações sobre o tema em vários países, incluindo Portugal.



O Sacerdote vai prosseguir o trabalho nesta área, mas como membro do Serviço para a Proteção dos Menores e das Pessoas Vulneráveis da Diocese de Roma.