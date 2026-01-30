Padre missionário timorense morre em acidente de avioneta no Equador

"Padre Énio Esteves escolheu servir Cristo através da missão, por amor aos seus fiéis, no Equador. Faleceu quando se deslocava para ministrar formação aos catequistas, no âmbito da sua missão religiosa", afirmou o provincial salesiano Dom Bosco de Timor-Leste, após a celebração de uma missa pelo falecido.

O Padre Énio Esteves exercia a missão salesiana na província de Morona Santiago, no Equador.

O sacerdote, de 46 anos, viajava com o piloto e um voluntário e o acidente aconteceu na segunda-feira quando se preparavam para se deslocar para a localidade de Wasakentsa, situada na Amazónia equatoriana, para realizar atividades religiosas.

"O Padre Énio Esteves desempenhou a sua missão como sacerdote salesiano com humildade e grande espírito de obediência", salientou Anacleto Pires.

O padre Anacleto Pires disse também que o provincial dos Salesianos no Equador deverá deslocar-se a Timor-Leste para visitar a família do falecido.