País Basco vai a votos

É dia de eleições autonómicas na região espanhola. A luta pela vitória divide-se entre Partido Nacionalista Basco e, pela primeira vez, pelo Bildu, herdeiro do braço político do grupo terrorista ETA.

O Bildu nasceu em 2012, com o fim da atividade da ETA e no contexto da crise financeira em Espanha.



Ao longo de 12 anos, apostou mais nas questões sociais e não tanto na independência do País Basco, o que está a ter reflexos nas sondagens.



Se se confirmaram as previsões, os 2 partidos conseguem, em conjunto, perto de 70% dos votos, o que torna o Parlamento Regional o mais nacionalista da história do País Basco.