Países aliados da Ucrânia voltam a reunir-se este domingo

Thank you for the support! All the points mentioned are important to achieve a truly sustainable and reliable peace. We see that Russia rebuffs numerous calls for a ceasefire and has not yet determined when it will stop the killing. This complicates the situation. If they lack… pic.twitter.com/bkTXwjMSnX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Muito útil e oportuna. É assim que Vladimir Putin se refere à reunião com Donald Trump. Afirmou que Moscovo procura resolver pacificamente o conflito com a Ucrânia.











O Presidente da Ucrânia diz que a recusa da Rússia em aceitar um cessar-fogo complica as negociações de paz.Volodymyr Zelensky considera que se Putin não tem vontade de parar os ataques, "pode ser necessário um esforço muito maior" para se chegar ao fim da guerra.Palavras deixadas na rede social X, numa mensagem que foi também de agradecimento ao grupo dos oito países Nórdicos e Bálticos que declararam apoio à Ucrânia, depois do encontro entre Trump e Putin.Entretanto, o presidente russo foi ao Kremlin para fazer um balanço do encontro.