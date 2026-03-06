Mundo
Guerra no Médio Oriente
Países asiáticos adotam medidas para restringir gastos de petróleo
O choque energético provocado pela crise no Médio Oriente começa a manifestar-se nos países asiáticos.
Muito dependentes do petróleo da região e do Estreito de Ormuz, Índia, Paquistão, Indonésia, Bangladesh e Filipinas já estão a implementar medidas de restrição ao consumo do "ouro negro".
Nas Filipinas, onde quase todo o petróleo é importado, o Governo está a pedir à população a diminuição do uso de ar condicionado, bem como a diminuição de viagens não essenciais. Uma outra medida é a possibilidade de a semana de trabalho passar a ser só de quatro dias. Oriana Barcelos - Antena 1
Nas Filipinas, onde quase todo o petróleo é importado, o Governo está a pedir à população a diminuição do uso de ar condicionado, bem como a diminuição de viagens não essenciais. Uma outra medida é a possibilidade de a semana de trabalho passar a ser só de quatro dias. Oriana Barcelos - Antena 1
Já na Índia opta-se por uma isenção de compra de combustíveis à Rússia.