Países asiáticos adotam medidas para restringir gastos de petróleo





Nas Filipinas, onde quase todo o petróleo é importado, o Governo está a pedir à população a diminuição do uso de ar condicionado, bem como a diminuição de viagens não essenciais. Uma outra medida é a possibilidade de a semana de trabalho passar a ser só de quatro dias. Oriana Barcelos - Antena 1

Muito dependentes do petróleo da região e do Estreito de Ormuz, Índia, Paquistão, Indonésia, Bangladesh e Filipinas já estão a implementar medidas de restrição ao consumo do "ouro negro".Nas Filipinas, onde quase todo o petróleo é importado, o Governo está a pedir à população a diminuição do uso de ar condicionado, bem como a diminuição de viagens não essenciais. Uma outra medida é a possibilidade de a semana de trabalho passar a ser só de quatro dias.



Já na Índia opta-se por uma isenção de compra de combustíveis à Rússia.





O Japão opta por medidas de proteção aos consumidores e a Tailândia procura já outros mercados para comprar crude e gás natural.