Países Baixos guinam à direita. Anti-islamita e eurocético Geert Wilders vence eleições

Deverá obter 35 dos 150 lugares na câmara baixa do Parlamento, mais do dobro do que obteve em 2021. Embora longe da maioria, os resultados colocam-no muito à frente das restantes forças.





É uma reviravolta dramática nas expetativas e o impacto deverá sentir-se até Bruxelas.







Wilders quer banir do país as mesquitas e deixar a União Europeia. "Os eleitores estão fartos", defendeu. O PVV prometeu nomeadamente um referendo sobre a adesão dos Países Baixos à União Europeia.



"Pode não ser o que outros partidos na Europa ou em outros países procuram, mas, isto é democracia", frisou durante a tarde o político, de 60 anos, depois de votar.







Os primeiros indícios do que se preparava surgiram apenas terça-feira à tarde, quando algumas sondagens indicaram Wilders como vencedor, lançando o caos numas eleições que já se anunciavam renhidas.





Até então, o PVV estacionava em quarto lugar nas intenções de voto, atrás da aliança dos verdes e socialistas liderados por Frans Timmerman e ainda mais longe dos favoritos VVD e CSN, liberais conservadores e centristas, respetivamente.

, devendo conseguir 25 ou 26 lugares, um salto bem acima dos anteriores 17.

A maior desilusão será a de Dilan Yesilgöz, sucessora do anterior primeiro-ministro Mark Rutte à frente do VVD, projetada para conseguir somente 23 ou 24 lugares, contra os anteriores 34.





A vitória de Wilders, um veterano da política holandesa mas até agora arredado para as franjas das preferências de voto, pode inverter de forma dramática o rumo europeísta adotado pelos Países Baixos sob Rutte nos últimos 13 anos.





A questão agora é saber de que forma irão reagir os restantes partidos e que alianças e cedências estarão dispostos a fazer, seja para se juntarem à extrema-direita de forma a formar governo, seja para se aliarem entre si em acordos parlamentares para travarem as políticas de Wilders ou mesmo para formar um governo alternativo com maioria de deputados.







Os líderes dos outros três principais partidos garantiram que não participarão numa coligação liderada pelo PVV.