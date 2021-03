Palácio de Buckingham leva acusações de racismo "muito a sério"

Dois dias depois da entrevista, o Palácio de Buckingham quebrou o silêncio e respondeu às acusações de racismo por parte de Meghan Markle, reconhecendo que as alegações são “preocupantes” e serão levadas “muito a sério” pela família real.

“As questões levantadas, particularmente as relacionadas com a raça, são preocupantes”, escreve o palácio em comunicado, segundo avança a BBC. “Embora algumas recordações possam variar, elas serão levadas muito a sério e serão abordadas pela família em particular”, acrescenta.





Uma fonte da família real adiantou à agência Reuters que o Palácio de Buckingham considerou cuidadosamente a resposta às acusações antes de esta ser emitida e de acordo com o jornal britânico The Times , a rainha Isabel II rejeitou um primeiro comunicado na noite de segunda-feira.

Da entrevista dada por Harry e Meghan à apresentadora Oprah, uma das revelações mais polémicas diz respeito às alegações de racismo, com o casal a acusar o Palácio de Buckingham de ter discriminado o seu filho.Os duques de Sussex revelaram à apresentadora norte-americana queA conversa terá sido partilhada com Harry, que confessa ter sido “embaraçoso” e ter ficado “um pouco chocado” na altura. O príncipe não quis partilhar mais detalhes sobre esta conversa durante a entrevista, mas mais tarde, a apresentadora afirmou que Harry lhe





Meghan partilhou ainda com Oprah revelações sobre a sua saúde mental, tendo admitido que chegou a ter pensamentos suicidas enquanto estava grávida do seu primeiro filho. "Eu não queria estar viva", revelou.