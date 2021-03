"Não queria estar viva". Meghan e Harry falam de hostilidade racial da coroa em entrevista a Oprah

a família real expressou preocupações com "quão escura" a cor de pele do seu filho Archie viria a ter e se recusou a fornecer-lhe um título real ou segurança.



Mesmo quando os tabloides britânicos começaram a escrutinar abertamente o facto de Meghan ser afrodescendente, nenhum membro da família real se manifestou para a defender ou para reconsiderar a decisão de atribuir segurança a Archie, contou a duquesa na entrevista de duas horas com Oprah Winfrey.



“Estava tudo a acontecer apenas porque eu respirava”, disse emocionadamente Meghan, antes de começar a chorar. “Eu não queria estar viva. Esse era um pensamento constante, claro e assustador”.



Questionada por Oprah sobre se, quando se juntou à família real, pensou sobre a sua ascendência racial ou sobre o facto de já ser divorciada, a duquesa respondeu: “Pensei sobre isso porque eles me fizeram pensar sobre isso”.

Meghan desencorajada a pedir ajuda psiquiátrica

Nunca apontando dedos diretamente a ninguém e elogiando várias vezes a rainha Isabel II, o casal pintou o retrato de uma família pronta a receber Meghan ao início, mas que mudou subitamente de tom quando a duquesa engravidou do primeiro filho e começou a ser elogiada nas revistas pela sua postura enquanto figura pública.



Segundo Meghan, desde o início que a coroa insistiu que esta continuasse com a sua carreira de atriz pois diziam não haver dinheiro para a incluir na lista de ordenados pagos à realeza. Esse aparente pormenor levou a que a duquesa não pudesse usufruir de segurança.



Meghan Markle contou que, depois de se juntar à família real, deixou de ter acesso a passaporte, carta de condução ou chaves e que estes apenas lhe foram devolvidos depois de o casal ter abandonado as suas funções na coroa.



A mulher do príncipe contou ainda que vários membros da família lhe disseram que não podia pedir ajuda psiquiátrica pois isso não seria bom para a instituição. Segundo Harry, o argumento dos seus familiares era que já todos tinham passado por situações semelhantes e que a única coisa a fazer era seguir em frente.



Na altura, o príncipe terá alertado a própria família para a gravidade da situação. “O que era diferente, para mim, era o elemento racial. Disse-lhes que isto não iria acabar bem”, revelou.



Foi já no final da sua primeira gravidez que Meghan Markle falou ao marido dos pensamentos suicidas que a assombravam. “Tinha vergonha de o dizer, e vergonha de o admitir especialmente ao Harry, porque sabia que ele tinha sofrido uma grande perda. Mas sabia que, se não o dissesse, iria fazê-lo. Simplesmente não queria mais estar viva”, contou na entrevista a Oprah.



Harry disse ter ficado “horrorizado” com a confissão da mulher. “Não fazia ideia do que fazer, fui para um sítio muito escuro também, mas queria estar lá para ela”, afirmou. A partir daí, começou a formular um plano para aliviar a pressão e assegurar que a tragédia passada que culminou na morte da sua mãe, a princesa Diana, não se repetiria.

Harry de relações cortadas com a família

Em janeiro de 2020, Harry e Meghan acabaram por anunciar que iriam afastar-se das suas funções enquanto membros da família real. Começaram por ir para o Canadá, onde pensaram que poderiam desempenhar um papel importante por estarem num país da Commonwealth britânica, mas tudo mudou no início da pandemia de Covid-19, quando a coroa cortou a segurança do casal, alegando uma “mudança de estatuto”.



Harry e a mulher sentiram-se então expostos e desprotegidos, pelo que acabaram por se mudar para a casa de um amigo em Los Angeles que lhes forneceu seguranças. Apenas depois compraram casa em Montecito, Califórnia, onde agora vivem.



A relação do casal com a família real está atualmente em suspenso – mesmo entre Harry e o irmão mais velho, William. O príncipe contou que o seu próprio pai, Charles, deixou há algum tempo de lhe atender as chamadas. “Sinto-me muito desapontado”, admitiu. “Há muita dor em tudo o que aconteceu”.



Segundo Harry, desde que o casal se mudou para os Estados Unidos que deixou de ser financiado pela coroa. Terá sido o dinheiro herdado diretamente da sua mãe Diana que o permitiu comprar a casa na Califórnia. Agora, Harry e Meghan têm outros meios de subsistência, entre os quais acordos com a Netflix e o Spotify, o que poderá indicar um futuro como produtores de entretenimento.



Depois de divulgados excertos da entrevista a Oprah Winfrey, o jornal Sunday Times noticiou que a rainha Isabel II não iria assistir à mesma e que o palácio apenas responderia publicamente caso membros individuais fossem atacados por Harry e Meghan.



A entrevista chega no fim de uma semana agitada entre o casal e o palácio de Buckingham. Na quarta-feira, o Times avançou que Meghan Markle tinha feito bullying a dois dos seus funcionários. Um porta-voz do casal definiu a acusação como “uma campanha de difamação baseada em desinformação enganosa e prejudicial”. O palácio, porém, disse que iria investigar as acusações. Em janeiro de 2020, Harry e Meghan acabaram por anunciar que iriam afastar-se das suas funções enquanto membros da família real. Começaram por ir para o Canadá, onde pensaram que poderiam desempenhar um papel importante por estarem num país da Commonwealth britânica, mas tudo mudou no início da pandemia de Covid-19, quandoHarry e a mulher sentiram-se então expostos e desprotegidos, pelo que acabaram por se mudar para a casa de um amigo em Los Angeles que lhes forneceu seguranças. Apenas depois compraram casa em Montecito, Califórnia, onde agora vivem.A relação do casal com a família real está atualmente em suspenso – mesmo entre Harry e o irmão mais velho, William.“Há muita dor em tudo o que aconteceu”.Segundo Harry, desde que o casal se mudou para os Estados Unidos que deixou de ser financiado pela coroa. Terá sido o dinheiro herdado diretamente da sua mãe Diana que o permitiu comprar a casa na Califórnia. Agora, Harry e Meghan têm outros meios de subsistência, entre os quais acordos com a Netflix e o Spotify, o que poderá indicar um futuro como produtores de entretenimento.Depois de divulgados excertos da entrevista a Oprah Winfrey, o jornalnoticiou quepor Harry e Meghan.A entrevista chega no fim de uma semana agitada entre o casal e o palácio de Buckingham. Na quarta-feira, oavançou que Meghan Markle tinha feitoa dois dos seus funcionários. Um porta-voz do casal definiu a acusação como “uma campanha de difamação baseada em desinformação enganosa e prejudicial”. O palácio, porém, disse que iria investigar as acusações.