Palavra Ucrânia é referida apenas uma vez na versão provisória da declaração final do G20

O jornalista Pedro Sá Guerra, correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro, cidade onde decorre a cimeira do G20, adianta que a declaração foi trabalhada durante uma semana.





Mas, à última hora, surgiram resistências por parte de alguns países.Em relação a guerras e conflitos: o documento mostra preocupação com a Faixa de Gaza e a escalada de tensão no Líbano.É também dito que Israel e a Palestina têm obrigação de viver como dois estados sem guerra e em paz.o G20 saúda ainda todas as iniciativas que possam acabar com o sofrimento humano na Ucrânia.