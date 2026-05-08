"Pancadinhas de amor". Trump garante que continua cessar-fogo apesar de novo ataque

Trump pede ao Irão que assine um acordo "rapidamente" após o ataque aos navios norte-americanos em Ormuz.





Na rede social Truth Social, Donald Trump afirmou que três contratorpedeiros da Marinha dos EUA transitaram pelo Estreito de Ormuz sob fogo inimigo, acrescentando que os contratorpedeiros norte-americanos não sofreram danos, mas que "foram causados ​​grandes danos aos atacantes iranianos".



"Três contratorpedeiros norte-americanos de classe mundial acabaram de transitar, com grande sucesso, pelo Estreito de Ormuz, sob fogo inimigo. Não houve danos nos três contratorpedeiros, mas foram causados ​​grandes danos aos atacantes iranianos", escreveu.











