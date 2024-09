Papa apela a cessar-fogo no Líbano e condena "efeitos devastadores" para população

"Acompanho com dor e preocupação o prolongamento e a intensificação do conflito no Líbano. Esta guerra está a ter um efeito devastador na população. Demasiadas pessoas continuam a morrer todos os dias no Médio Oriente", condenou o Papa.

Francisco apelou "a todas as partes para um cessar-fogo imediato no Líbano, em Gaza, no resto da Palestina, em Israel, para que os reféns sejam libertados e para que a ajuda humanitária seja autorizada".

O exército israelita continua a bombardear intensamente várias zonas do Líbano, depois de no sábado ter sido confirmada a morte do líder do grupo xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Na sua mensagem, o Papa pediu também que não se esqueça a martirizada Ucrânia.

Por ocasião do Dia dos Migrantes e Refugiados, Francisco renovou o seu apelo a que "o fenómeno da migração seja considerado como uma oportunidade para crescer em fraternidade" e convidou "a que se veja em cada irmão e irmã migrante o rosto de Jesus, que se tornou peregrino" no meio de todos.