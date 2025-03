Papa deixa ventilação mecânica e reduz oxigenoterapia de alto fluxo

Devido à sua propensão para infeções pulmonares, não é ainda adiantado um prazo para o fim da convalescença, mantendo-se a fisioterapia respiratória e a fisioterapia motora.



“Confirma-se que as condições clínicas do Santo Padre estão a melhorar”, refere a última atualização médica sobre o estado de Francisco.O papa, que tem 88 anos, vinha usando ventilação mecânica não invasiva durante a noite, o que envolvia uma máscara para forçar o ar nos pulmões. Foi essa ventilação que a equipa médica decidiu suspender, segundo o comunicado, apesar de se manter a terapia de oxigénio por cânulas no nariz.A equipa médica acredita que a infeção está sob controlo, segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, e Francisco já não apresenta febre e tem os exames de sangue normais.Ainda segundo o Vaticano, o papa enfrenta uma recuperação lenta apesar de apresentar uma condição estável com ligeiras melhoras desde há duas semanas.