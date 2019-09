Papa em Moçambique. Sem igualdade de oportunidades não há paz duradoura

RTP05 Set, 2019, 11:44 / atualizado em 05 Set, 2019, 12:14 | Mundo

Começa esta quinta-feira a visita oficial do chefe do Estado do Vaticano a Moçambique | Yara Nardi - Reuters

“Quero exprimir o reconhecimento, meu e de grande parte da comunidade internacional, pelo esforço para que a paz volte a ser norma”, declarou o Papa, referindo-se ao acordo definitivo pelo fim “das hostilidades militares entre irmãos moçambicanos”, um marco que considerou “decisivo”.



"Quando (uma nação) abandona na periferia uma parte de si mesma", não há políticas, nem "forças de autoridade ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade", referiu, no palácio presidencial da Ponta Vermelha, onde foi recebido pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.



c/ Lusa

O Governo e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), oposição, celebraram a 6 de agosto um novo acordo de paz, o terceiro do país.Num salão do palácio e perante o Papa, a comunidade diplomática, membros do Governo, titulares dos órgãos de soberania e figuras políticas,"Estamos aqui com o meu irmão Ossufo Momade, que peço que se levante", assim como "com Daviz Simango", referiu o chefe de Estado, num momento de ovação geral na sala."Citei estes dois porque são os que representam o nosso parlamento, mas temos muito mais [figuras políticas] que estão aqui e no programa seguinte", referiu Nyusi.O Presidente moçambicano saudou as figuras da oposição,