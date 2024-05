Papa Francisco apela a diálogo entre Palestina e Israel

No `Regina Caeli`, o Papa pediu orações pela Palestina e por Israel, apelando a que "o diálogo seja fortalecido" para que produza bons frutos, e pela Ucrânia.

Felicitou ainda os cristãos ortodoxos e os católicos orientais que celebram hoje a Páscoa.

O Pontífice dedicou a missa à amizade ao comentar o evangelho do 6º Domingo da Páscoa, considerando que "não é fruto de cálculo, nem de compulsão: surge espontaneamente quando reconhecemos algo de nós mesmos no outro".

"Um verdadeiro amigo não te abandona, nem mesmo quando se comete um erro: corrige-o, pode repreendê-lo, mas perdoa-o e não o abandona", disse.

O Papa Francisco dedicou hoje a sua oração às populações do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, afetadas por graves inundações, como explicou depois de rezar o `Regina Coeli`.