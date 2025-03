Papa Francisco "mantém-se estável" e não teve novos episódios de crise respiratória

O papa continuou com "oxigenoterapia de alto fluxo" e "voltará a usar uma máscara de oxigénio esta noite, como fez nas duas últimas noites".





"Devido à complexidade do seu estado clínico, o prognóstico continua reservado", revela ainda o Vaticano.







Esta manhã, "Francisco participou no rito de bênção das cinzas", que marca o início da Quaresma, que precede a Páscoa.

De acordo com o Vaticano,Os cardeais celebraram também o início da Quaresma Católica na tarde desta quarta-feira, na ausência do Papa. O cardeal italiano Angelo De Donatis leu a homilia da missa da Quarta-feira de Cinzas escrita pelo pontífice de 88 anos.Francisco não faz qualquer aparição pública desde que foi hospitalizado, a 14 de fevereiro. O papa não esteve presente à oração semanal do Angelus nos últimos três domingos, a primeira vez que tal acontece desde a sua eleição em 2013.O papa também não participará nos tradicionais "exercícios espirituais", retiro que se realiza todos os anos no início da Quaresma com a Cúria.Na passada segunda-feira,