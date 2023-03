Papa Francisco não irá presidir às cerimónias da Páscoa

EPA

Franciso, que está internado desde ontem numa clínica de Roma com uma infeção respiratória, diz que está comovido com todas as palavras.



E numa publicação nas redes sociais, o Papa deixa também uma mensagem de gratidão pela proximidade e pelas orações.



Reportagem de Rosário Salgueiro, enviada especial da Antena 1 a Roma.