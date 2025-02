Papa Francisco passou noite "tranquila" no hospital. Mantém-se prognóstico reservado

O papa foi internado no hospital Gemelli de Roma a 14 de fevereiro, depois de sentir dificuldade a respirar por vários dias. Posteriormente foi-lhe diagnosticada pneumonia em ambos os pulmões.



O Vaticano descreveu o seu estado como crítico pela primeira vez no sábado, informando que Francisco, de 88 anos, tinha necessitado de oxigénio suplementar e de transfusões de sangue nesse dia.



"A noite foi tranquila, o papa descansou", disse o Vaticano na manhã deste domingo, sem adiantar mais informações.



A pneumonia dupla é uma infeção grave que pode inflamar e cicatrizar ambos os pulmões, dificultando a respiração. O Vaticano descreveu a infeção do papa como "complexa", dizendo que está a ser causada por dois ou mais micro-organismos.



Francisco, que é papa desde 2013, tem sofrido de problemas de saúde nos últimos dois anos. É particularmente propenso a infeções pulmonares porque desenvolveu pleurisia quando era jovem e teve parte de um pulmão removido.

Estado de saúde agravou-se no sábado

Num comunicado sábado à noite, o Vaticano afirmou que o papa tinha sofrido uma "crise respiratória prolongada semelhante à asma" que tinha exigido a administração de "oxigénio de alto fluxo".



O Vaticano afirmou que o Papa também precisou de transfusões de sangue porque os testes revelaram que tinha uma baixa contagem de plaquetas, associada à anemia.



Numa conferência de imprensa na sexta-feira, dois dos seus médicos disseram que o papa era altamente vulnerável devido à sua idade e fragilidade geral.



Sergio Alfieri, membro sénior da equipa de médicos, explicou que existia o risco de a infeção pulmonar se espalhar para a sua corrente sanguínea e evoluir para sépsis, o que "poderia ser muito difícil de ultrapassar".



c/ agências