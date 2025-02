Papa internado para tratamento de bronquite e exames

Na quarta-feira, o sumo pontífice interrompeu mesmo a leitura da catequese, durante a audiência geral na Santa Sé, por causa da bronquite que lhe foi diagnosticada há uma semana.O papa, com 88 anos de idade, fizera uma aparição pública no passado domingo.

Francisco debate-se com diferentes problemas de saúde, incluindo episódios de bronquite.



Caminha com recurso a um andarilho ou bengala no seu apartamento. Caiu já por duas vezes, magoando o braço e o queixo.